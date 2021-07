Euro 2020, un altro calciatore sposa l’ex Miss Italia: la romantica proposta di matrimonio toglie il fiato – VIDEO (Di martedì 20 luglio 2021) Gaetano Castrovilli ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata Rachele Risaliti. Il calciatore fresco di trionfo a Euro 2020, ha organizzato una cenetta romantica su un terrazzo panoramico a Firenze. Euro 2020, un altro calciatore sposa l’ex Miss Italia Tra rose rosse e candele, il calciatore ha chiesto alla ex Miss Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 luglio 2021) Gaetano Castrovilli ha fatto unadialla sua fidanzata Rachele Risaliti. Ilfresco di trionfo a, ha organizzato una cenettasu un terrazzo panoramico a Firenze., unTra rose rosse e candele, ilha chiesto alla ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La ...

Advertising

robymancio : Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'… - ESPNFC : 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 20… - Gazzetta_it : Mancini: “Europei come i Mondiali 2006: quest’Italia resterà nei libri di storia” #Euro2020 - Sport_Fair : Non c'è davvero pace per gli organizzatori di #Tokyo2020 Un'invasione di ostriche causa danni per più di un milione… - nft_so_fi : Il capitano dell'Italia vincente Euro 2020 e della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato la sua prima collezione… -