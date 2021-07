Euro 2020, il calciatore dell’Italia e la fidanzata pronti alle nozze: la proposta (Di martedì 20 luglio 2021) Un altro campione di Euro 2020 pronto alle nozze. A 48 ore dalla vittoria contro l’Inghilterra, Federico Bernardeschi, giocatore della Nazionale e Juventus ha sposato la compagna e madre delle sue due figlie Veronica Ciardi. Una cerimonia privata, organizzata con pochi intimi e con protagonista anche la loro bambina più piccola, Lena, battezzata durante il loro giorno speciale e di cui fino al giorno delle nozze non se ne sapeva niente. Dopo la cerimonia gli sposi si sono intrattenuti nella piazza con i tifosi accorsi sul posto per festeggiare il campione d’Europa, che ha trascinato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Un altro campione dipronto. A 48 ore dalla vittoria contro l’Inghilterra, Federico Bernardeschi, giocatore della Nazionale e Juventus ha sposato la compagna e madre delle sue due figlie Veronica Ciardi. Una cerimonia privata, organizzata con pochi intimi e con protagonista anche la loro bambina più piccola, Lena, battezzata durante il loro giorno speciale e di cui fino al giorno dellenon se ne sapeva niente. Dopo la cerimonia gli sposi si sono intrattenuti nella piazza con i tifosi accorsi sul posto per festeggiare il campione d’pa, che ha trascinato la ...

