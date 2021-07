Euro 2020, 150.000 inglesi chiedono di rigiocare Italia-Inghilterra (Di martedì 20 luglio 2021) A distanza di poco più di una settimana, la faccenda riguardante la finale di Euro 2020 non è ancora stata digerita dai tifosi inglesi. Dopo giorni di caroselli anticipati per una Coppa che sembrava già in tasca, è arrivata la vittoria dell’Italia in finale. Una sconfitta durissima da digerire, e allora ci si appiglia a tutto per cercare di alleviare il dolore. Ecco quindi che una petizione per poter rigiocare la partita ha raggiunto 150.000 firme: tra i motivi per i quali ripetere i 90? di Wembley ci sarebbero i mancati rossi su Chiellini e Jorginho, oltre ad un arbitro per nulla imparziale come Kuipers. ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) A distanza di poco più di una settimana, la faccenda riguardante la finale dinon è ancora stata digerita dai tifosi. Dopo giorni di caroselli anticipati per una Coppa che sembrava già in tasca, è arrivata la vittoria dell’in finale. Una sconfitta durissima da digerire, e allora ci si appiglia a tutto per cercare di alleviare il dolore. Ecco quindi che una petizione per poterla partita ha raggiunto 150.000 firme: tra i motivi per i quali ripetere i 90? di Wembley ci sarebbero i mancati rossi su Chiellini e Jorginho, oltre ad un arbitro per nulla imparziale come Kuipers. ...

