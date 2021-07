Estate sicura a Latina e provincia: tamponi gratuiti per i giovani, ecco come e dove (Di martedì 20 luglio 2021) tamponi gratuiti per i giovani under 30, al fine di garantire un’Estate sicura. E’ quanto offre l’Azienda ASL Latina a tutti i giovani della fascia di età dai 12 ai 30 anni, che da oggi dà l’opportunità di effettuare tamponi gratuiti presso i Drive-in aziendali di Aprilia, località Campoverde SS. 148 Pontina km 46,600; Latina, presso l’ex Istituto Sani Salvemini in Viale Le Corbusier 393; Priverno, presso la Casa della Salute Via Madonne delle Grazie; Terracina, nell’Ospedale Fiorini di Via Firenze, 1; Gaeta, nell’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021)per iunder 30, al fine di garantire un’. E’ quanto offre l’Azienda ASLa tutti idella fascia di età dai 12 ai 30 anni, che da oggi dà l’opportunità di effettuarepresso i Drive-in aziendali di Aprilia, località Campoverde SS. 148 Pontina km 46,600;, presso l’ex Istituto Sani Salvemini in Viale Le Corbusier 393; Priverno, presso la Casa della Salute Via Madonne delle Grazie; Terracina, nell’Ospedale Fiorini di Via Firenze, 1; Gaeta, nell’ex ...

