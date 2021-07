Esposto Lega per chiedere annullamento del concorso di Roma Capitale (Di martedì 20 luglio 2021) Lega, Esposto all’Anac per chiedere annullamento in autotutela del concorso di Roma Capitale – “Annullare in autotutela la procedura concorsuale relativa al bando per 100 posti da funzionario amministrativo e verificare eventuali responsabilità e criticità che hanno inficiato l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa”. E’ quanto si legge in un Esposto inoltrato da Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti Romani della Lega Salvini Premier, all’Anac, alla Prefettura di Roma, al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)all’Anac perin autotutela deldi– “Annullare in autotutela la procedura concorsuale relativa al bando per 100 posti da funzionario amministrativo e verificare eventuali responsabilità e criticità che hanno inficiato l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa”. E’ quanto si legge in uninoltrato da Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigentini dellaSalvini Premier, all’Anac, alla Prefettura di, al ...

