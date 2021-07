Esclusiva | Goretti nuovo direttore sportivo del Cosenza Nel pomeriggio la firma

(Di martedì 20 luglio 2021) Robertosarà ildel. C’è stato un incontro con la proprietà, gli accordi sono stati raggiunti. Nelè prevista lasul contratto. Il, che si sta preparando alla riammissione in Serie B, ha proposto un contratto biennale all’ex ds del Perugia. Ma è possibile chepossare soltanto per una stagione. FOTO: Twitter Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

