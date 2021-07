Enrico Brignano papà bis | Flora Canto ha partorito | la prima foto di Niccolò

(Di martedì 20 luglio 2021)è diventato padre per la seconda volta.hail piccolo: ecco la sua! Una giornata sicuramente da ricordare quella di oggi per, visto che è nato il suo secondo figlio:. A comunicare la notizia è stata la neo mamma bis,che sul L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

Carmyyy7 : Enrico Brignano - La ricetta tra dottore e farmacista - assunta7225 : RT @RaiPremium: Alle 21.20 Enrico Brignano con 'Un'ora sola vi vorrei', sessanta minuti di un divertentissimo show di satira leggera e coi… - Lorejournalist : #famoafidasse #vaccinatevi Enrico Brignano: viaggio nel mondo dei vaccini - Un'ora sola Vi vorrei 06/04/2021 - YouT… - silvestrasorber : ENRICO BRIGNANO ANNUNCIA LA PRIMA DATA DEL SUO ESILARANTE SHOW “UN’ORA SOLA VI VORREI” - RaiPremium : Alle 21.20 Enrico Brignano con 'Un'ora sola vi vorrei', sessanta minuti di un divertentissimo show di satira legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano

Corriere di Taranto

Tv8, ore 21.30: Ex " Amici come Prima Film del 2011, di Carlo Vanzina, con, Anna Foglietta e Alessandro Gassman. Prodotto in Italia. Accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori ...Oltre al doppio concerto di Max Pezzali e a quelli gratuiti di Giuseppina Torre e della FVG Orchestra, si esibiranno a Palmanova Fiorella Mannoia, Sangiovanni,, Andrea Pucci, Aiello e ...Confessioni inaspettate da parte di Gigi D'Alessio. Il cantante napoletano fa delle dichiarazioni che lasciano senza parole ...Ecco gli appuntamenti in prima serata per martedi 20 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 ...