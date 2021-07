Enrico Brignano e Flora Canto genitori | è nato Niccoló Le prima foto dall’ospedale tutti e 3 insieme

(Di martedì 20 luglio 2021)hanno allargato la famiglia. ÈNiccolò, secondo figlio della coppia, e la nuova famiglia ha deciso di condividere sui social le prime immagini del nuovo. Nelle scorse settimane la famiglia si stava godendo gli ultimi giorni di vacanza propriodel partoalla figlia Martina. Il messaggio di“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto!“, scrive divertitasu Instagram. il riferimento è al ...

Advertising

IsaeChia : #UominieDonne, l’ex tronista Flora Canto mamma bis: ecco la prima foto del suo Nicolò! La showgirl e il compagno E… - andreastoolbox : Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: è nato Niccolò - glooit : Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: è nato Niccolò leggi su Gloo - Carmyyy7 : Enrico Brignano - La ricetta tra dottore e farmacista - assunta7225 : RT @RaiPremium: Alle 21.20 Enrico Brignano con 'Un'ora sola vi vorrei', sessanta minuti di un divertentissimo show di satira leggera e coi… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano

Corriere di Taranto

Flora Canto è diventata mamma per la seconda volta. La compagna 38enne di, 55, ha annunciato l'arrivo del piccolo Niccolò . Un dolcissimo post su Instagram dall'Ospedale è stato condiviso dalla neomamma.e Flora stringono tra le braccia il loro ...Flora Canto, 38 anni, ed, 55, genitori bis: la coppia, nelle scorse ore, ha festeggiato l'arrivo di Nicolò , il nome scelto per il suo secondogenito. La notizia del parto è stata data dalla stessa ex tronista ...Enrico Brignano e Flora Canto hanno allargato la famiglia. È nato Niccolò, secondo figlio della coppia, e la nuova famiglia ha deciso di condividere sui social le prime immagini del nuovo nato. Nelle ...Sono diventati genitori bis: è nato il loro secondo genito, Niccolò! L'annuncio è stato commovente: guardate il post meraviglioso ...