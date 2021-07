Enrico Brignano è di nuovo papà, nato il figlio di Flora Canto: foto e annuncio (Di martedì 20 luglio 2021) Enrico Brignano e Flora Canto di nuovo genitori: è nato il secondo figlio della coppia Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta e ad annunciare il lieto evento è stata la stessa coppia attraverso i loro profili social. Il piccolo è nato poche ore fa, dalle prime informazioni si apprende che è venuto al mondo con un cesareo programmato e che il suo nome è Niccolò, scelto dalla sorella maggiore Martina di 4 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne e ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021)digenitori: èil secondodella coppiasono diventati genitori per la seconda volta e ad annunciare il lieto evento è stata la stessa coppia attraverso i loro profili social. Il piccolo èpoche ore fa, dalle prime informazioni si apprende che è venuto al mondo con un cesareo programmato e che il suo nome è Niccolò, scelto dalla sorella maggiore Martina di 4 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne e ...

Advertising

Zicutake : Flora Canto ha partorito: nato il secondo figlio di Enrico Brignano - barinewstv : Enrico Brignano papà bis. E’ nato Niccolò - RaiRadio2 : Manca pochissimo ed Enrico Brignano diventerà padre per la seconda volta... in trepidante attesa di Niccolò ?? ??… - vesuvianonews : Flora Canto è diventata mamma per la seconda volta. La compagna 38enne di Enrico Brignano ha annunciato l’arrivo de… -