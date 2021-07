Energia | Gme | a Borsa elettrica prezzi in calo del 2 | 9%

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug.(Adnkronos) –inalla: infatti nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 luglio il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’pari a 97,49 euro/MWh, in flessione di 2,96 euro/MWh (-2,9%) rispetto alla settimana precedente. Inanche i volumi discambiati direttamente nelladel Gme, pari a 4,7 milioni di MWh (-3,7%), e la liquidità, al 78,0% (-0,9 punti percentuali). Lo rende noto il Gme in un comunicato. I ...

TV7Benevento : Energia: Gme, alla borsa elettrica prezzo in calo del 3%... -

...rialzo annuale consecutivo l'elettrica scambiata nel Sistema Italia, sale a 24,4 TWh (+7,9% sul 2020). Torna in doppia cifra l'aumento dei volumi transitati nella borsa elettrica del, ...Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 97,49 euro/MWh ( - 2,9%). Nella settimana n.28 del 2021 (da lunedi' 12 a domenica 18 luglio), ilha registrato un prezzo medio di acquisto dell'elettrica (PUN) pari a 97,49 euro/MWh, in flessione di 2,96 euro/MWh ( - 2,9%) rispetto alla settimana precedente. In calo anche i volumi di ...Roma, 20 lug.Prezzi in calo alla borsa elettrica: infatti nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 luglio il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica pari a 97,49 ...Roma, 13 lug. Adnkronos) – Prezzo dell'elettricità in calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 5 a domenica 11 luglio, il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettr ...