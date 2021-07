Enel, Enel Finance riacquista obbligazioni per 6 miliardi di dollari (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Enel Finance International, la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, riacquisterà per cassa quattro delle sue obbligazioni convenzionali, come identificate di seguito, garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo di 6.000.000.000 di dollari USA, a seguito dell’esercizio di un’opzione di rimborso prevista nei documenti di offerta delle rispettive obbligazioni. Il riacquisto – spiega una nota – viene effettuato nell’ambito della strategia del Gruppo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) –International, la società finanziaria di diritto olandese controllata da, riacquisterà per cassa quattro delle sueconvenzionali, come identificate di seguito, garantite da, per un ammontare nominale complessivo di 6.000.000.000 diUSA, a seguito dell’esercizio di un’opzione di rimborso prevista nei documenti di offerta delle rispettive. Il riacquisto – spiega una nota – viene effettuato nell’ambito della strategia del Gruppo ...

Advertising

vcoppola958 : @CottarelliCPI Quante aziende italiane hanno contribuito alla sua ricchezza? Enel ha dato in outsourcing tutti i se… - EnelEnergiaHelp : @Anisoar55663393 Ciao, per poter effettuare opportune verifiche nei nostri sistemi, inviaci in privato numero clien… - GiuliaCiarapix : «Mamma» chiedo io «ma secondo te i Paesi Bassi si chiamano così perché c'è tutta gente bassa?» «Immagino di sì» ris… - DavideGiacomel4 : RT @DavideGiacomel4: L'elettrico porterà solo un grande bussines e finirà che molti non potranno permettersi una sola di queste carrette: i… - DavideGiacomel4 : L'elettrico porterà solo un grande bussines e finirà che molti non potranno permettersi una sola di queste carrette… -