Elsa Fornero spiega che la flessibilità sulle pensioni ora è possibile, ma senza pesare sui giovani (Di martedì 20 luglio 2021) È bastato fare il nome di Elsa Fornero e Lega e Cinque Stelle si sono già scatenati. Il presidente del Consiglio Mario Draghi l'ha nominata nel team di consulenti di Palazzo Chigi guidato da Bruno Tabacci che dovranno suggerire le strategie di politica economica. I leghisti hanno fatto partire una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Andrea Orlando. I Cinque Stelle scalpitano: «Esaurita quota 100 è impensabile un ritorno alla legge Fornero». «Ci sono dei momenti in cui la politica ci chiama», dice Fornero alla Stampa. «Forse perché sente che è venuto il momento di compiere scelte impopolari». La professoressa ...

petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - MediasetTgcom24 : Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi: sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi | Lega: 'Non siamo tranquilli, il mi… - HuffPostItalia : Interrogazione Lega su Elsa Fornero, 'che sia consulente del Governo non ci tranquillizza' - bar_rubino : RT @SimoneFana: Mancava solo Elsa Fornero nella task Force Draghi. Adesso siamo in perfetta linea 2011. Liberalizzazione contratti a termin… - GaleazzoLorenzo : RT @SimoneFana: Mancava solo Elsa Fornero nella task Force Draghi. Adesso siamo in perfetta linea 2011. Liberalizzazione contratti a termin… -