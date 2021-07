Elsa Fornero sarà consulente di Mario Dragi: "Ci chiamano per le scelte impopolari" (Di martedì 20 luglio 2021) Istituita una task force economica di cui, tra gli altri, faranno parte Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita Leggi su rainews (Di martedì 20 luglio 2021) Istituita una task force economica di cui, tra gli altri, faranno parte Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita

Advertising

petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - MediasetTgcom24 : Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi: sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi | Lega: 'Non siamo tranquilli, il mi… - HuffPostItalia : Interrogazione Lega su Elsa Fornero, 'che sia consulente del Governo non ci tranquillizza' - Canio44536762 : RT @Lucrezi97533276: Ma era necessario nominare Elsa Fornero consulente del governo? Buongiorno ?? - il_brigante07 : RT @Genomalieno: Fornero,she'll be back ??????????nuova riforma pensioni in arrivo?Ma bene!Elsa li devi massacrare questi coglioni di italiani!B… -