Elsa Fornero nella nuova task force del governo, cosa significa per le pensioni? (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo guidato da Mario Draghi non viene reputato del tutto un governo tecnico come lo era quello di Mario Monti, ma forse è sbagliato non considerarlo tale. Infatti la squadra di governo, un esecutivo che potremmo benissimo definire delle larghe intese visto che dentro c'è di tutto: dal PD alla Lega, dal M5S a Forza Italia, ha un mix di Ministri tra politici e tecnici. Il governo di Mario Monti invece era tutto tecnico, con Ministri scelti al di fuori dei partiti (più o meno). La cosa che li accomuna è che sono nati per tamponare due crisi economiche marcate, con quella di oggi che inevitabilmente, ...

petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - MediasetTgcom24 : Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi: sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi | Lega: 'Non siamo tranquilli, il mi… - HuffPostItalia : Interrogazione Lega su Elsa Fornero, 'che sia consulente del Governo non ci tranquillizza' - BabbaiFabry : RT @ElioLannutti: Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Fornero diventa consulente del governo Draghi e lui tace. I… - Adm_Ackbar_1983 : RT @SimoneFana: Mancava solo Elsa Fornero nella task Force Draghi. Adesso siamo in perfetta linea 2011. Liberalizzazione contratti a termin… -