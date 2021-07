Élite 5, Guzmàn abbandona la serie: “Non è mai tardi per cambiare” (Di martedì 20 luglio 2021) Cattive notizie per i fan di Élite: il teen drama del momento di Netflix perde infatti uno dei suoi volti storici. Nonostante chi segue la serie sin dalla prima stagione aveva già cominciato a sospettare qualcosa, adesso arriva la conferma definitiva, proprio dal diretto interessato: Miguel Bernardeau lascia lo show. L’interprete di Guzmàn Nunier Osuna, ruolo ricoperto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 luglio 2021) Cattive notizie per i fan di: il teen drama del momento di Netflix perde infatti uno dei suoi volti storici. Nonostante chi segue lasin dalla prima stagione aveva già cominciato a sospettare qualcosa, adesso arriva la conferma definitiva, proprio dal diretto interessato: Miguel Bernardeau lascia lo show. L’interprete diNunier Osuna, ruolo ricoperto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

yeturikuzi : oggi ho incontrato un ragazzo identico a guzman di élite vi giuro ma non so come trovarlo, è stato stra gentile co… - fearlessgretvx : comunque ringrazio che non ci sarà più guzmán in élite perché il suo personaggio stava diventando terribile - Lellina82 : Hanno distrutto Nadia e Guzman, mettendo in mezzo una gattamorta, per poi far uscire lui da solo... Che schifo… - ziaaLai : Non ho mai pianto per Élite, ma mi sono scese due lacrime quando Guzman ha detto a Samuel che sarebbe stato un grande cognato. - louxmysun : comunque guzmàn che non farà più élite mi ha spezzato il cuore non toccatemi -

Ultime Notizie dalla rete : Élite Guzmàn Elite 5: Un altro attore del cast originale lascia la serie e saluta i fan con un video messaggio I fan più affezionati di Elite lo avevano già intuito dopo aver visto il finale della quarta stagione ma adesso è ufficiale: Miguel Bernardeau , che ha interpretato Guzmán Nunier Osuna fin dal primo ...

Elite, brutte notizie per i fan: la serie perde uno dei personaggi più amati, l'annuncio Se siete degli estimatori di Elite , la serie spagnola di Netflix giunta alla sua quarta stagione, questa notizia non vi renderà certamente felici e contiene uno spoiler (quindi pensate bene se ...

Arese, uccide la moglie durante una lite e si ferisce alle braccia: preso 41enne. L’allarme lanciato dai figli Corriere Milano I fan più affezionati di Elite lo avevano già intuito dopo aver visto il finale della quarta stagione ma adesso è ufficiale: Miguel Bernardeau , che ha interpretato Guzmán Nunier Osuna fin dal primo ...Se siete degli estimatori di Elite , la serie spagnola di Netflix giunta alla sua quarta stagione, questa notizia non vi renderà certamente felici e contiene uno spoiler (quindi pensate bene se ...