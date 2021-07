Elisabetta Canalis rivela “E’ la prima volte per me…”

(Di martedì 20 luglio 2021)ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” dove ha parlato del suo nuovo programma. Ma non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@littlecrumb ) L’ex velina di Striscia,ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” dove ha parlato molto del suo nuovo programma che andrà in onda a partire da settembre. Ma avuto modo di parlare anche del suo futuro e di suo marito, il chirurgo Brian Perry. La quarantaduenne ...

Dopo otto lunghi anni,torna in Tv nelle vesti di conduttrice. La showgirl con il suo 'Vite da copertina' animerà i pomeriggi dei telespettatori di Tv8 a partire dal primo settembre 2021. Dunque per l'ex ...1 La bionda e la mora , ma non sono le veline. O meglio, uno lo è stata, ma ora fa un'altra vita. Alessia Marcuzzi , che ha da poco ufficializzato il suo addio a Mediaset, ed, che si è goduta le vacanze italiane, hanno infiammato Instagram con due foto... in topless ! L'ex Iena ha accompagnato il tutto con una didascalia: 'Si, sono in mutande, ma mio ...Elisabetta Canalis, arriva la svolta. La bellissima show girl sarda si confessa: "E' la prima volta" le sue parole. Grandi novità ...La settima edizione di Vite da Copertina, programma di Tv8, sarà condotto da Elisabetta Canalis. Le sue dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni.