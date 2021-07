Eliminators | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di martedì 20 luglio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 20 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2016 dalla durata di 94 minuti con Scott Adkins, Stu Bennett, Daniel Caltagirone, James Cosmo, Ty Glaser, Olivia Mace. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Thomas è stato un agente federale statunitense ed ora vive sotto copertura a Londra con la figlioletta Carly. Ha dovuto lasciare gli States perché aveva messo in grosse difficoltà un boss della malavita che era anche suo suocero il quale non gli ha perdonato anche il fatto che la figlia sia morta in un ...