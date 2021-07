Advertising

messveneto : Elezioni in Perù: Castillo eletto presidente: “Grazie per questo trionfo storico”: Si insedierà il 28 luglio: Fujim… - news_mondo_h24 : Elezioni Perù, Castillo proclamato presidente. Fujimori riconosce la sconfitta - GualtieroSanta1 : RT @ROBZIK: 43 giorni dopo il secondo turno delle elezioni, #PedroCastillo è stato finalmente proclamato presidente del #Perù. https://t.co… - matteotti_g : RT @ROBZIK: 43 giorni dopo il secondo turno delle elezioni, #PedroCastillo è stato finalmente proclamato presidente del #Perù. https://t.co… - P_risks : RT @ROBZIK: 43 giorni dopo il secondo turno delle elezioni, #PedroCastillo è stato finalmente proclamato presidente del #Perù. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Perù

Affaritaliani.it

Fujimori, che inizialmente non aveva riconosciuto il risultato delle, dopo l'annuncio ... Fujimori, una delle figure politiche più impopolari in, era già stata candidata alla presidenza ...Il candidato della sinistra radicale Pedro Castillo stato proclamato ieri sera vincitore dellepresidenziali in Per , pi di un mese dopo il secondo turno tra lui e la candidata populista di destra Keiko Fujimori. Proclamo presidente della Repubblica Jos Pedro Castillo Terrones , ha ...