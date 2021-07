Elezioni Bologna | dopo la guerra interna il centrodestra trova l’intesa su Fabio Battistini | Fi e Fdi appoggiano il civico della Lega

(Di martedì 20 luglio 2021)settimane di tentennamenti, veti incrociati, polemiche e litigi all’internocoalizione, ilha finalmenteto l’accordo sul candidato per le Comunali di, che si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Sarà il, 65 anni, imprenditore, ad essere appoggiato nella corsa a Palazzo D’Accursio da, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un accordo arrivato in extremis e proprio mentre Giorgia Meloni annunciava l’adesione a Fdi dello storico forzista Lucio Malan e avvertiva gli ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Elezioni Bologna, dopo la guerra interna il centrodestra trova l’intesa su Fabio Battistini: Fi e Fdi appoggiano il ci… - fattoquotidiano : Elezioni Bologna, dopo la guerra interna il centrodestra trova l’intesa su Fabio Battistini: Fi e Fdi appoggiano il… - 24emilia : Elezioni comunali, è Fabio Battistini il candidato del centrodestra a #Bologna - LucianoBonazzi : Dopo Merola la sceneggiata prosegue ||| Elezioni comunali #Bologna 2021: ecco tutti i candidati sindaco. Da Matteo… - Nutizieri : Elezioni Bologna, Battistini: 'Tengo alla mia identità” -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bologna

BOLOGNA. Un mazzo di fiori per Isabella Conti, "che ha messo in campo passione e coraggio" e ora si prepara perché "dalle sconfitte alle primarie possono nascere cose bellissime, anche se era meglio v ...Adesso che è ufficiale, non resta che far partire la campagna elettorale: "Il mio percorso è cominciato mesi fa. Al mio fianco ci sono associazioni e piccoli partiti. A che elettorato mi rivolgo? A qu ...