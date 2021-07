Egonu portabandiera olimpica, un bel messaggio per lo sport (e non solo) (Di martedì 20 luglio 2021) Quando le hanno comunicato che avrebbe portato la bandiera olimpica alla cerimonia di inaugurazione a Tokyo 2020, Paola Egonu è scoppiata in lacrime. “Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, ha detto la pallavolista azzurra. Nata a Cittadella, in provincia di Padova, nel 1998 da genitori nigeriani, Paola Egonu è una delle atlete più apprezzate a livello internazionale, per le sue doti sportive ma anche per la grinta e la spavalderia ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021) Quando le hanno comunicato che avrebbe portato la bandieraalla cerimonia di inaugurazione a Tokyo 2020, Paolaè scoppiata in lacrime. “Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, ha detto la pallavolista azzurra. Nata a Cittadella, in provincia di Padova, nel 1998 da genitori nigeriani, Paolaè una delle atlete più apprezzate a livello internazionale, per le sue dotiive ma anche per la grinta e la spavalderia ...

