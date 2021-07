Egonu portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista dell`Italia Team, su indicazione del CONI, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, come portabandiera del vessillo a cinque cerchi nell`inaugurazione dei Giochi giapponesi in programma allo Stadio Olimpico venerdì 23 luglio.Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo ha chiamato la 22enne azzurra per informarla della scelta che, commossa, ha commentato: "Sono molto onorata per l`incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paolasfilerà con la bandieradidi Tokyo 2020. La pallavolista dell`Italia Team, su indicazione del CONI, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, comedel vessillo a cinque cerchi nell`inaugurazione dei Giochi giapponesi in programma allo Stadio Olimpico venerdì 23 luglio.Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo ha chiamato la 22enne azzurra per informarla della scelta che, commossa, ha commentato: "Sono molto onorata per l`incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la ...

ItaliaTeam_it : Paola Egonu portabandiera olimpica! La pallavolista #ItaliaTeam sfilerà con la bandiera a cinque cerchi nella cer… - Coninews : Paola con la bandiera olimpica. ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di… - myrtamerlino : Nemmeno il tempo di gioire per la notizia per essere nominata portabandiera olimpica che sui social girano commenti… - Marzia_M : RT @marioadinolfi: Paola Egonu diventa portabandiera olimpica perché incarna un cliché e non per meriti sportivi, ci sono almeno 30 atleti… - Franco32656300 : RT @Walter32099227: @marioadinolfi L'Egonu è portabandiera per la carriera che ha avuto e che ancora avrà,chi ci vede il colore della pelle… -