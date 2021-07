Egitto Spagna Tokyo 2020 (probabili formazioni e Tv) (Di martedì 20 luglio 2021) Giovedì 22 luglio partirà il torneo di calcio di Tokyo 2020. Dopo l’Europeo e la Coppa America il calcio sarà ancora protagonista anche alle Olimpiadi nipponiche. Purtroppo non potremo assaporare il calore del pubblico, infatti l’intero torneo si svolgerà a porte chiuse. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Egitto Spagna Tokyo 2020. Il match si disputerà il 22 luglio alle ore 9,30 presso lo stadio Sapporo Dome. Come arrivano le squadre? Entrambe le nazionali sono state inserite nel gruppo C assieme ad Argentina e Australia. I “Faraoni” ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Giovedì 22 luglio partirà il torneo di calcio di. Dopo l’Europeo e la Coppa America il calcio sarà ancora protagonista anche alle Olimpiadi nipponiche. Purtroppo non potremo assaporare il calore del pubblico, infatti l’intero torneo si svolgerà a porte chiuse. Andiamo a vedere ledi. Il match si disputerà il 22 luglio alle ore 9,30 presso lo stadio Sapporo Dome. Come arrivano le squadre? Entrambe le nazionali sono state inserite nel gruppo C assieme ad Argentina e Australia. I “Faraoni” ...

Egitto-Spagna, Giochi Olimpici: pronostici, formazioni, tv, streaming

