Effetto Europeo su Roma: in 10 giorni casi quintuplicati. L'assessore regionale D'Amato: «Molti sono giovani non vaccinati» (Di martedì 20 luglio 2021) Ritirati i tricolori e le trombe da stadio nell'armadio, accantonato l'entusiasmo calcistico di Euro2020, Roma in questi giorni si ritrova a fare i conti con una curva epidemica che registra un'impennata di casi da Covid. I numeri si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggi Roma supera quota 500 (557 per l'esattezza i contagi registrati nelle ultime 24 ore) mentre l'11 luglio i nuovi contagiati erano 122. Un risultato cui hanno contribuito diversi fattori, a cominciare dal 28 giugno scorso, giorno in cui ...

