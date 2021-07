Edilizia ed innovazione | il cantiere del futuro nasce a Bolzano

(Di martedì 20 luglio 2021) Al’digitale del. È il BIM Simulation Lab, uno spazio di alta sperimentazione per professionisti delle costruzioni inaugurato a NOI Techpark, l’hub dell’dell’Alto Adige, da Fraunhofer Italia, società di ricerca afferente alla Fraunhofer-Gesellschaft, la più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa. Il laboratorio, presentato ieri e oggi a enti e imprese, è un concentrato diper l’, in cui sviluppare e testare un flusso informativo basato su BIM (Building Information Model) in tutte le sue fasi. Un ...

Advertising

Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Innovazione ed edilizia privata. Presentata piattaforma informatica accesso atti e sportello digitale superbon… - ComunePalermo : #NewsPA - Innovazione ed edilizia privata. Presentata piattaforma informatica accesso atti e sportello digitale sup… - IlModeratoreWeb : Comune Palermo Innovazione ed edilizia privata: presentata piattaforma informatica - - GiornaleLORA : Palermo Innovazione ed edilizia privata. Presentata piattaforma informatica accesso atti e sportello digitale super… - secolourbano : RT @ConfindustriaBG: Ieri mattina si è svolta l'assemblea di #Edinnova, la Rete per l’Innovazione della filiera dell’edilizia promossa da #… -

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia innovazione

Il Moderatore

...della carpenteria metallica e quindi nella progettazione e costruzione di macchinari per l'. "Lavoriamo in tutto il mondo portando la nostra. Oggi ci impegniamo per esempio anche ......una targa dove evidenzia il valore di questa azienda per il territorio in termini die ...carpenteria metallica e quindi nella progettazione e realizzazione di macchinari per l'. ...(Teleborsa) – Dopo un inizio di settimana in pesante ribasso, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano aprirà oggi in in rialzo, tentando un rimbalzo rispetto al ...Inaugurato al NOI Techpark di Bolzano, il BIM Simulation Lab aiuterà i professionisti dell’edilizia a realizzare immobili all’avanguardia grazie all’utilizzo di diverse tecnologie, contribuendo così a ...