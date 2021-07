Ecomafie | Puglia al secondo posto nazionale per illegalità ambientale | circa 3600 infrazioni Coldiretti

Advertising

NoiNotizie : Ecomafie: #Puglia al secondo posto nazionale per illegalità ambientale, circa 3600 infrazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ecomafie Puglia

Noi Notizie

...quali sono stati depositati in modo illecito rifiuti ed un percorso condiviso con la Regione...Antonio Tasso è che l'area diventi una discarica in grado di attirare gli appetiti delle. ...... e cioè a Lamezia Terme, anche fuori, tra, Sicilia e Mantova . L'unica via d'uscita vera è ... Brunetti sui rifiuti: '? Da soli non ce la facciamo, serve l'Esercito. Nei condomini spazio ...Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La Puglia è al secondo posto della classifica nazionale dell’illegalità ambientale con 3.600 infrazioni, con lo smaltimento illegale dei rifiuti ...