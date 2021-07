Ecco quel che voleva, nel 1966, la "morale media italiana" (Di martedì 20 luglio 2021) Nel 1966, studenti del liceo Parini di Milano pubblicarono sul giornale scolastico, “La zanzara”, le opinioni di loro compagne e compagni su “Che cosa pensano le ragazze di oggi”. Si scatenò una bagarre scandalizzata e scandalistica, che portò all’incriminazione di tre ragazzi redattori del giornale, due maschi e una femmina. Il magistrato incaricato dell’indagine, convocati i tre per interrogarli, pretese che prima si spogliassero al suo cospetto, per verificare che non avessero tare fisiche e psichiche. La ragazza rifiutò, e pretese la presenza di un avvocato e dei suoi. Si arrivò al processo, con un pubblico ministero che ripropose la pretesa del collega. Presieduto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Nel, studenti del liceo Parini di Milano pubblicarono sul giornale scolastico, “La zanzara”, le opinioni di loro compagne e compagni su “Che cosa pensano le ragazze di oggi”. Si scatenò una bagarre scandalizzata e scandalistica, che portò all’incriminazione di tre ragazzi redattori del giornale, due maschi e una femmina. Il magistrato incaricato dell’indagine, convocati i tre per interrogarli, pretese che prima si spogliassero al suo cospetto, per verificare che non avessero tare fisiche e psichiche. La ragazza rifiutò, e pretese la presenza di un avvocato e dei suoi. Si arrivò al processo, con un pubblico ministero che ripropose la pretesa del collega. Presieduto ...

