È pronto “Volevo fare la rockstar” | il nuovo album di Carmen Consoli

CATANIA – "Nel percorso di ogni disco arriva quel momento in cui smette di essere solo nostro e si prepara a diventare di tutti. "Volevo fare la rockstar" è finito ed è bello pensare a tutta la strada che lo aspetta". Così Carmen Consoli annuncia sulla sua pagina Facebook il termine dei lavori di registrazione del suo nuovo album, "Volevo fare la rockstar". Ancora ignota la data di uscita.

