“È nato”. Flora Canto e Enrico Brignano di nuovo genitori. Le prime foto e il nome del figlio

(Di martedì 20 luglio 2021) Giustamente, con il caldo e l’ansia dell’imminente dolce evento,non ne poteva più di avere il pancione. Lei ed, che fanno coppia fissa sia in teatro che nella vita ormai dal 2014, hanno finalmente conosciuto il loro secondoNiccolò che è venuto al mondo il 20 luglio. A comunicarlo per primo, commosso, è stato il noto papà. La simpaticissima coppia ha avuto la prima figlia, Martina, l’11 febbraio 2017 e adesso la famiglia si è allargata. Niccolò è già stato presentato daiattraverso Instagram e il pubblico virtuale si è immediatamente recato ...

- - > Leggi AncheCanto in bikini al mare: 'Niente filtri, solo pancia' 'E proprio mentre andava in onda 'Fatto da mamma'…Mamma l'ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro', scrive ...Enrico Brignano eCanto di nuovo genitori: èil secondo figlio della coppia Enrico Brignano eCanto sono diventati genitori per la seconda volta e ad annunciare il lieto evento è stata la stessa coppia ...Gioia enorme per Flora Canto e Enrico Brignano, di nuovo genitori. Sono loro a mostrare le foto del secondo figlio appena arrivato ...“E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino @floracanto” si legge nella didascalia del post di Brignano, assieme a ...