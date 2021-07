Droga | 150 kg di marijuana diretta al mercato illegale di Sabaudia

(Di martedì 20 luglio 2021) Mch 150 kg didestinata aldisono stati sequestrati dai carabinieri, che hanno anche arrestato tre persone, tutti residenti a Pontinia. Si tratta di un 64enne argentino e due 33enni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 24 kg dierano già essiccati, 8 kg già confezionati mentre il resto era ancora sulle piante, circa 260, alte fino a due metri in due serre comunicanti. La scoperta è stata fatta a seguito di un sopralluogo dei carabinieri. Trovato inoltre materiale vario per la coltivazione, la lavorazione e la successiva ...

... pertinente all' abitazione dei tre a Pontinia, hanno trovato marijuana, prevalentemente destinata al mercato della città di Sabaudia, per un totale di circa 150 chili così suddivisa: 24 chili già ... Se immessa sul mercato la loro marijuana avrebbe fruttato tra i 90.000 ed i 100.000 euro. Ma i carabinieri ne hanno bloccato prima l'attività. I militari della stazione di ...