Doctor Dave e Mister Grohl | la febbre disco dell’alter ego

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Metti una sera in studio a Los Angeles. Devi incidere un paio di brani per uno show televisivo della BBC e per un livestream: «Perché non facciamo un pezzo dei Bee Gees?», proponi. «Ok, come lo arrangiamo?»; «Beh, come i Bee Gees!». Il che è un’opzione abbastanza naturale, se non fosse che tu sei. Ma il leader dei Foo Fighters è anche una delle ultime rockstar capaci di dosare alla perfezione autorevolezza e humour, cosicché persino la goliardia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Dave

la Repubblica

...appuntamento con Jazzamare è il 27 agosto con Gloria Turrini e Mecco Guidi in G and The. ...Weckl, Jimmy Haslip, Marvin "Smitthy" Smith, George Whitty, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Massimo ......Bautista ed Edward Norton. "Kathryn Hahn è in Knives Out 2 , quindi per ora è in altri ... Il giro di parole di Feige potrebbe suggerire cheStrange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi ...