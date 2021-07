Discarica di Roncigliano | Albano scende in Piazza | «Rispediamo l’ordinanza della Raggi al mittente»

(Di martedì 20 luglio 2021) Il settimo invasodiva chiuso e non riempito ulteriormente al ritmo di 1.100 tonnellate al giorno. «al», con questo messaggio esordisce la nota del Coordinamento contro l’inceneritore diche annuncia un presidio per sabato prossimo, dopo il sit-in dello scorso 19 luglio. Come è noto infatti Roma ha deciso, mediante ordinanza, di utilizzare il sito dicome una delle soluzioni per risolvere l’emergenza rifiuti che attanaglia la Capitale. ...

La deroga ambientale Per rendere effettivo l'utilizzo dell'impianto di, chiuso nel 2016 ... Ad oggi infatti, l'AIA della, consente l'utilizzo dell'invaso solo per l'annesso TMB, ...La Mazzoni inoltre si chiede " chi, come, quando, su quale tavolo - tecnico ha deciso che a salvare Roma dall'emergenza rifiuti debba essere ladi Albano -e non, ad esempio, ...Sulla scelta della sindaca di Roma e della Città Metropolitana Virginia Raggi di conferire i rifiuti dell'area del Comune di Roma nella discarica di Roncigliano, nel territorio del comune di Albano La ...Insomma, per riaprire il sito di Roncigliano la sindaca Raggi dovrà esplicitamente violare le regole sull'inquinamento. L'AIA della discarica, infatti, prevedeva l'autorizzazione per l'arrivo in quell ...