Discarica, Albano si prepara a battaglia al Tar: giovedì ricorso per fermare camion (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – Albano Laziale si prepara alla battaglia in Tribunale per scongiurare la riapertura della Discarica. La Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Borelli ha approvato il mandato allo studio legale Borre', che coadiuvera' l'avvocatura comunale nella redazione del ricorso contro l'ordinanza della sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, che dispone l'accettazione dei rifiuti di Roma nell'impianto di smaltimento chiuso dal 2016, e dell'ultima ordinanza firmata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che dispone che la società Ecoambiente (proprietaria della ...

