(Di martedì 20 luglio 2021) Allenamento pomeridiano per gliin quel di. Giorno 6 di ritiro, doppia seduta e tantotattico, oltre anche a partitelle varie, allenanti da ogni punto di vista. Dopo la seduta pomeridiana di allenamento, Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto sono stati intrattenuti da Spalletti e il suo staff per esercizi specifici per i difensori centrali.

Advertising

sscnapoli : ?? Secondo giorno di lavoro a #Dimaro2021 ? ?? - sscnapoli : ?? Terzo giorno di lavoro a #Dimaro2021 ? ?? - sscnapoli : ?? Mattinata di lavoro a #Dimaro2021 ? ?? - Spazio_Napoli : Dimaro, lavoro specifico per quattro azzurri - gilnar76 : Dimaro, lavoro specifico per quattro azzurri #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Dimaro lavoro

GonfiaLaRete

Commenta per primo Luciano Spalletti è un allenatore concreto, lo ha già dimostrato in questi primi giorni con il Napoli a. Tantosul campo, occhi sempre fissi sui suoi nuovi calciatori e richiami per correggere i difetti.non solo sul terreno di gioco, ma anche al di fuori, quando ieri è rimasto per ...Victor Osimhen prosegue con gli allenamenti ae pubblica alcune foto delfatto sul campo di Carciato. A seguire le foto pubblicate: Comments commentsRiecco il presidente. Aurelio De Laurentiis ha fatto capolino dal sottopassaggio dello stadio di Carciato pochi minuti dopo l'inizio dell'allenamento pomeridiano condotto da ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato al ritiro di Dimaro per seguire la squadra da vicino. Qui lo scatto ufficiale.