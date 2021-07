Diciotto anni da innocente in carcere, ‘La mia vita è distrutta’ (Di martedì 20 luglio 2021) “E’ difficile dimenticare. Quando vedo in tv le immagini dell’anniversario della strage di via D’Amelio non faccio che pensare alla mia vita distrutta. Ancora faccio fatica a credere di avere trascorso tutta la mia giovinezza in carcere. Da innocente. E continuo a provare una grande rabbia”. Tanino Murana oggi è un uomo di 62 anni. Magro, con lo sguardo a tratti fisso nel vuoto, torna indietro nel tempo. A quel 18 luglio del 1994, quando venne arrestato. Con un’accusa atroce. Di avere fatto parte del commando che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “E’ difficile dimenticare. Quando vedo in tv le immagini dell’versario della strage di via D’Amelio non faccio che pensare alla miadistrutta. Ancora faccio fatica a credere di avere trascorso tutta la mia giovinezza in. Da. E continuo a provare una grande rabbia”. Tanino Murana oggi è un uomo di 62. Magro, con lo sguardo a tratti fisso nel vuoto, torna indietro nel tempo. A quel 18 luglio del 1994, quando venne arrestato. Con un’accusa atroce. Di avere fatto parte del commando che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. ...

