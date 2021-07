Diabolik | in anteprima il nuovo poster del film

(Di martedì 20 luglio 2021) Ildimostra la storica Jaguar E-Type guidata dal personaggio dei fumetti che neldei Manetti Bros. sarà interpretato da Luca Marinelli. In attesa di poter vedere il primo trailer ufficiale di, diamo un'occhiata inaldeldiretto dai Manetti Bros. ed interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Il conto alla rovescia per l'uscita dial cinema è ufficialmente iniziato. Mancano infatti soltanto cinque mesi e poi il pubblico avrà ...

Nel corso dell'evento sarà presentato inil trailer die le immagini saranno commentate dagli stessi Antonio e Marco Manetti. L'evento, disponibile in diretta sul canale Twitch di ...... che presenteranno l'del film. Attesi a Riccione anche i Manetti Bros., che mercoledì 21 da Ciné lanceranno il trailer di "", il loro nuovo attesissimo film in uscita il 16 ...Il nuovo poster di Diabolik mostra la storica Jaguar E-Type guidata dal personaggio dei fumetti che nel film dei Manetti Bros. sarà interpretato da Luca Marinelli. In attesa di poter vedere il primo t ...In arrivo, con un evento Live il 21 luglio, il nuovo trailer dell'atteso adattamento diretto dai Manetti Bros.