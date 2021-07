Di giorno vaccinatrice, di sera falsificatrice. La no vax che spaccia Green Pass a 500 euro (Di martedì 20 luglio 2021) Di giorno vaccinatrice, di sera falsificatrice di Green Pass. Quando sono scattate le manette si è subito presentata agli agenti come una No Vax, sebbene sia laureata in farmacia e da giorni lavori in un centro vaccinale a l’Hay-le-Roses, nella banlieue parigina. Eppure, nonostante il suo percorso, la ragazza non si faceva problemi a rivendere sottobanco dei Pass sanitari contraffatti su Snapchat a 250 euro l’uno. Un “mercato nero” che in Francia è esploso subito dopo gli annunci fatti dal presidente Emanuel Macron la sera del 12 luglio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Di, didi. Quando sono scattate le manette si è subito presentata agli agenti come una No Vax, sebbene sia laureata in farmacia e da giorni lavori in un centro vaccinale a l’Hay-le-Roses, nella banlieue parigina. Eppure, nonostante il suo percorso, la ragazza non si faceva problemi a rivendere sottobanco deisanitari contraffatti su Snapchat a 250l’uno. Un “mercato nero” che in Francia è esploso subito dopo gli annunci fatti dal presidente Emanuel Macron ladel 12 luglio, ...

