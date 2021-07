De Luca: “Indietro sulla gastronomia, ci vogliono ristoranti dove mangiare come Cristo comanda” (Di martedì 20 luglio 2021) di Monica De Santis “Avremo, intorno all’area del nuovo palazzetto dello sport di Salerno, ristoranti bellissimi, mi auguro non soltanto per il panorama ma anche per la gastronomia, per su questo qui siamo in ritardo. Spero di avere almeno 10 ristoranti nei quali mangiare come Cristo comanda in questa città”. Queste le parole usate ieri mattina dal Governatore Vincenzo?De Luca, durante la presentazione del progetto del nuovo Palazzetto dello Sport. Una battuta la sua, forse venuta male, ma che non è passata inosservata e che ha fatto in parte rimanere male ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 luglio 2021) di Monica De Santis “Avremo, intorno all’area del nuovo palazzetto dello sport di Salerno,bellissimi, mi auguro non soltanto per il panorama ma anche per la, per su questo qui siamo in ritardo. Spero di avere almeno 10nei qualiin questa città”. Queste le parole usate ieri mattina dal Governatore Vincenzo?De, durante la presentazione del progetto del nuovo Palazzetto dello Sport. Una battuta la sua, forse venuta male, ma che non è passata inosservata e che ha fatto in parte rimanere male ...

