Ddl Zan, oltre 1000 emendamenti presentati in Senato: 700 solo dalla Lega. Si va verso il rinvio a settembre (Di martedì 20 luglio 2021) Ddl Zan, oltre 1000 emendamenti presentati in Senato: 700 solo dalla Lega La discussione sul Ddl Zan rischia di essere rinviata a settembre dopo i 1000 emendamenti presentati dai partiti contrari alla legge. Sono 700 quelli proposti dalla Lega – 672 dal gruppo del Senato e 20 solo da Roberto Calderoli – 134 da Forza Italia, 127 da Fratelli d'Italia, 4 da Italia Viva. La senatrice dell'Udc Paola Binetti da sola ne ha ...

