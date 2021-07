Ddl Zan, Lega presenta 700 emendamenti. Zan (Pd): “Così affossano la legge, altro che dialogo. Salvini sulla stessa linea di Orban” (Di martedì 20 luglio 2021) Settecento emendamenti sono quelli presentati dalla Lega al Ddl Zan che riprenderà la discussione in Aula del Senato oggi alle 16.30. La conferma da fonti dello stesso gruppo. “Sono il chiaro tentativo di affossare la legge. altro che volontà di dialogo e mediazione. Salvini sui diritti conferma di avere la stessa linea di Orban”, ha scritto su Twitter Alessandro Zan, deputato Pd e primo firmatario del disegno di legge. Alle 12 è scaduto il temine per presentare gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Settecentosono quelliti dallaal Ddl Zan che riprenderà la discussione in Aula del Senato oggi alle 16.30. La conferma da fonti dello stesso gruppo. “Sono il chiaro tentativo di affossare lache volontà die mediazione.sui diritti conferma di avere ladi”, ha scritto su Twitter Alessandro Zan, deputato Pd e primo firmatario del disegno di. Alle 12 è scaduto il temine perre gli ...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - franzemanuele : RT @davidefaraone: Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice che il… - StefanoDeloren1 : RT @davidefaraone: Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice che il… -