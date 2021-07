DDL Zan, la Lega presenta 700 emendamenti: rischio di rinvio a settembre e di affossare il disegno di legge (Di martedì 20 luglio 2021) Alla faccia del dialogo, la strada perché il DDL Zan diventi legge continua ad essere sempre più complicata grazie ai parti di destra. Oggi il disegno di legge che garantirebbe qualche tutela in più alle vittime di omofobia, è stato sommerso da 1000 emendamenti. Ma da dove arrivano? La Lega ne ha presentati 700, 134 sono di Forza Italia, 127 di Fratelli d’Italia, 80 soltanto di Paola Binetti dell’UDC e 4 addirittura da Italia Viva di Matteo Renzi. Una mole così imponente di emendamenti rischia seriamente di far slittare il DDL Zan a settembre o di ... Leggi su biccy (Di martedì 20 luglio 2021) Alla faccia del dialogo, la strada perché il DDL Zan diventicontinua ad essere sempre più complicata grazie ai parti di destra. Oggi ildiche garantirebbe qualche tutela in più alle vittime di omofobia, è stato sommerso da 1000. Ma da dove arrivano? Lane hati 700, 134 sono di Forza Italia, 127 di Fratelli d’Italia, 80 soltanto di Paola Binetti dell’UDC e 4 addirittura da Italia Viva di Matteo Renzi. Una mole così imponente dirischia seriamente di far slittare il DDL Zan ao di ...

