Ddl Zan, la curiosa teoria della leghista Faggi: «Se Dio ci avesse voluto diversi, avremmo potuto cambiare sesso da soli» – Il video (Di martedì 20 luglio 2021) Arriva a scomodare Dio la senatrice della Lega Antonella Faggi per ribadire la sua netta contrarietà al Ddl Zan. Il tentativo del disegno di legge che punta a tutelare le possibili vittime di discriminazione per il loro orientamento sessuale, secondo la senatrice rischia di far alterare qualcuno ai piani alti: «Mai andare oltre quello che ci è stato consentito – dice Faggi durante la discussione generale al Senato – altrimenti si perde il concetto di essere umano». La senatrice leghista è sicura del fatto che nel disegno divino non era prevista tutta quella molteplicità a cui il ddl Zan si rivolge: «Se il Signore ci ...

