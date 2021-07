Ddl Zan | il testo oggi al Senato | presentati oltre mille emendamenti

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - ildelfinogiulio : Scusa Francesca Totolo pensi che se dovesse passare il DDL Zan poi arriverebbero anche naufraghi con lo smalto, e n… - mari_cla8 : Solo la lega ha presentato 700 emendamenti per il DDL ZAN 700 Mi viene spontaneo chiedere che cazzo ci sia scritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

"Non c'è nessun cambio di linea. Si al confronto in Senato. Nessun negoziato con Salvini. Per noi il testo Camera rimane il migliore". Enrico Letta tira dritto sul. Almeno è questo che fanno filtrare dal Nazareno. Nel giorno in cui in Senato inizia la battaglia sugli emendamenti, il segretario del Pd respinge al mittente anche l'ultimo tentativo di ...Sono oltre mille gli emendamenti presentati al. Proposte che chiedono per lo più la modifica degli articoli 1, 4 e 7: libertà di espressione, salva idea e gender nelle scuole. La parte del leone la fa la Lega con 672 emendamenti, ma a ...Sono "672 gli emendamenti solo dalla Lega. Concordati con Orban?". Se lo chiede in un tweet la senatrice Monica Cirinnà, responsabile ...Pochi minuti dopo queste affermazioni la maschera leghista è rapidamente caduta. In Senato la Lega ha infatti presentato 672 emendamenti. Un’enormità. Segno tangibile di un’unica reale, gigantesca, pa ...