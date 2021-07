Ddl Zan | decreti e mille emendamenti rimandano legge a settembre

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - ilgattonaccio : RT @AugustoMinzolin: Conte e Letta hanno una formidabile vocazione al suicidio politico o al suicidio assistito su temi con la giustizia, i… - CosimoSoulGuide : RT @Stefano87867985: ????Chiedo a tutti di pubblicare l'immagine più bella e tenera di tutti i tempi, contro il DDL Zan! Il male fa tanto r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Più di mille le proposte di modifica, soprattutto per gli articoli 1, 4 e 7. Quasi 700 gli emendamenti della Lega, 127 quelli di Fratelli d'Italia e 4 di Italia Viva, che vuole togliere il riferimento ...Francesca Pascale, ex del fondatore e leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio, entra a gamba tesa nel dibattito sul. E bacchetta proprio Forza Italia. 'Copiare la Lega non conviene, tanto vale allora votare l'originale' , ha detto Pascale in un'intervista a Repubblica . Ancora più duramente l'ex di ...È il giorno della verità. Letta: aperti al confronto in aula, però Salvini resta nel mirino. Renzi: «È una vergogna non trattare» ...“Il tema è una sinistra che, non essendo più in grado di argomentare su ragionamenti che sono abbastanza illogici, tende a mettere il bavaglio a tutti gli altri”. Lo dice il presidente di Fratelli d’I ...