Ddl Zan, cosa prevede il disegno di legge contro l'omofobia - ECCO IL TESTO INTEGRALE (Di martedì 20 luglio 2021) Cos'è e cosa prevede il ddl Zan e quali sono i punti controversi del disegno di legge? La proposta di legge contro l’omotransfobia (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 luglio 2021) Cos'è eil ddl Zan e quali sono i puntiversi deldi? La proposta dil’omotransfobia (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - Maurizio101112 : RT @davidebonf: @lucianonobili @ItaliaViva @AvanticonIV @AvantiRenzi @ItaliaVivaRoma1 Pensa che è con lui che volete mediare sul ddl Zan. - justlifeonmars : comunque per riuscire a cacciare 700 emendamenti contro il ddl zan devi davvero essere la feccia più feccia che esista -