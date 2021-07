Ddl Zan, battaglia degli emendamenti in Senato. La Lega ne presenta 672. Il deputato Pd: «Vogliono affossare la legge» (Di martedì 20 luglio 2021) È il giorno della verità in Senato per il ddl Zan. A Palazzo Madama, dopo giorni di scontro tra le forze politiche dopo la discussione generale e la votazione sulla sospensiva (non passata per un solo voto) della scorsa settimana, alle 16:30 prenderà il via la discussione sugli emendamenti al disegno di legge contro l’omotransfobia. A chiedere “ritocchi” al testo è stata principalmente l’area di centrodestra (salvo alcune eccezioni in Forza Italia), con la Lega in prima linea pronta a dar battaglia. Secondo quanto appreso dall’AdnKronos, il Carroccio avrebbe presentato 672 ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) È il giorno della verità inper il ddl Zan. A Palazzo Madama, dopo giorni di scontro tra le forze politiche dopo la discussione generale e la votazione sulla sospensiva (non passata per un solo voto) della scorsa settimana, alle 16:30 prenderà il via la discussione suglial disegno dicontro l’omotransfobia. A chiedere “ritocchi” al testo è stata principalmente l’area di centrodestra (salvo alcune eccezioni in Forza Italia), con lain prima linea pronta a dar. Secondo quanto appreso dall’AdnKronos, il Carroccio avrebbeto 672 ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - salfasanop : Più o meno gli stessi presentati dai grillini per la riforma Cartabia. Loro vogliono affossare il PNRR e la legalit… - massiacerbo : @NBudoia @ZanAlessandro Perché la Lega non vuole il ddl Zan o una norma che combatta i crimini d’odio. Perché la Lega è su posizioni Orban -