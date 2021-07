Dati Covid di oggi in Italia. Bollettino Coronavirus: contagi regione per regione (Di martedì 20 luglio 2021) I contagi Covid riprendono la corsa, ma lo scenario è cambiato rispetto al passatto . Al momento i riflessi sul dato delle ospedalizzazoni restano limitati e forse già questa settimana potrebbero ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Iriprendono la corsa, ma lo scenario è cambiato rispetto al passatto . Al momento i riflessi sul dato delle ospedalizzazoni restano limitati e forse già questa settimana potrebbero ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - borghi_claudio : Quindi significa che, facendo una semplice proporzione, che se gli over 60 si fossero tutti vaccinati i morti da co… - Adnkronos : Il sottosegretario #Costa: 'Basta comunicare contagi giornalieri, creano clima che non aiuta'. - Comemigirano : @fratotolo2 @drsmoda Si legge maluccio... ma mi sembra che la tabella di sinistra sia riferita ai solo contagiati/m… - KickOH : La fretta di comunicare i dati di ieri @LaRepubblica_it #Covid #Vaccinatevi -