Danneggiato punto-pappa per gatti. Lo sfogo di Anna Casaburi (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de' Tirreni (Sa) – Parcheggio di piazza San Francesco: un ex ricovero per cani abbandonati e poi riadattato – da un anno a questa parte – a punto-pappa per gatti randagi, nelle scorse ore è stato seriamente Danneggiato. L'attrice cavese Anna Casaburi, avvocato, denuncia via social "un episodio inqualificabile che perfettamente disegna la malvagità dell'uomo. Sono molto rammaricata". Anna Casaburi è una attivista del movimento animalista. Ha organizzato, nel tempo, una collaudata rete di smistamento-alimenti a sostegno ...

