Damiano dei Maneskin chiede scusa per la parola razzista nella cover di Black Skinhead di Kanye West

Dopo la gaffe su Tik Tok Damiano dei Maneskin chiede scusa. La band romana, che vive il suo momento di gloria dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest, aveva trasmesso in diretta su Tik Tok un'esibizione da Berlino e in scaletta aveva inserito la cover di Black Skinhead di Kanye West (Yeezus, 2013). Nel testo, però, Kanye fa uso della parola "co*n" che in italiano corrisponde a "neg*o", termine usato dal cantautore statunitense per indicare il razzismo dei bianchi.

