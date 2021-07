Dall'asfalto al mare, lo yacht che parte da Berlino Est (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - “Quando ho visto il 'suo' riflesso sull'acqua....sono rimasto senza parole per un'ora. Ho avuto bisogno di tempo per riuscire a mettere a fuoco tutto”. Mitja Borkert, head of design di automobili Lamborghini dal 2016, è nato 47 anni fa a Berlino, quando la capitale della Germania era divisa in Est e Ovest. E lui è cresciuto nell'Est della città. Mjtia inizia a raccontare la storia di un proprio sogno Dalla fine. La storia, è quella di Tecnomar for Lamborghini 63, il primo motor yacht firmato Dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane. Il sogno, è ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - “Quando ho visto il 'suo' riflesso sull'acqua....sono rimasto senza parole per un'ora. Ho avuto bisogno di tempo per riuscire a mettere a fuoco tutto”. Mitja Borkert, head of design di automobili Lamborghini dal 2016, è nato 47 anni fa a, quando la capitale della Germania era divisa in Est e Ovest. E lui è cresciuto nell'Est della città. Mjtia inizia a raccontare la storia di un proprio sognoa fine. La storia, è quella di Tecnomar for Lamborghini 63, il primo motorfirmatoa casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane. Il sogno, è ...

Dall'asfalto al mare, lo yacht che parte da Berlino Est

La storia, è quella di Tecnomar for Lamborghini 63, il primo super yacht firmato dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane ...

