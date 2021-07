Dalla Germania: Il Bayern vuole il calciatore del Sassuolo! (Di martedì 20 luglio 2021) Clamorosa bomba di mercato Dalla Germania, il Bayern Monaco sta pensando a Müldür come terzino destro! Bayern Monaco a caccia di un terzino destro, spunta l’idea Müldür! La squadra campione di Germania è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Fra i tanti nomi fatti per la fascia è spuntato anche quello di Mert Müldür giocatore in forza al Sassuolo. L’indiscrezione è stata rilasciata da Sky Deutschland al momento però si tratta solo di una voce, infatti nessuna offerta è stata recapita al Sassuolo. Non solo Müldür, tutti i nomi per la fascia del Bayern Il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Clamorosa bomba di mercato, ilMonaco sta pensando a Müldür come terzino destro!Monaco a caccia di un terzino destro, spunta l’idea Müldür! La squadra campione diè alla ricerca di un nuovo terzino destro. Fra i tanti nomi fatti per la fascia è spuntato anche quello di Mert Müldür giocatore in forza al Sassuolo. L’indiscrezione è stata rilasciata da Sky Deutschland al momento però si tratta solo di una voce, infatti nessuna offerta è stata recapita al Sassuolo. Non solo Müldür, tutti i nomi per la fascia delIl ...

